Argentina Vs Uruguay 06h00 14/11 – Soi Kèo Giao Hữu Quốc Tế

Argentina vs Uruguay diễn ra lúc 06h00 ngày 14/11 tại La Bombonera, mở màn hành trình mới của Albiceleste sau khi Lionel Messi chia tay đội tuyển quốc gia. Không còn thủ lĩnh từng góp công chinh phục World Cup và Copa America, HLV Lionel Scaloni phải tìm lời giải cho bài toán tổ chức hàng công. Trận giao hữu được cập nhật bảng kèo trên 8xbet hứa hẹn mang đến góc nhìn đáng chú ý về sức mạnh tập thể của Argentina trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Đánh giá phong độ hiện nay của Argentina vs Uruguay

Hai đội bước vào trận giao hữu với những trạng thái khác biệt về khả năng duy trì sự ổn định. Argentina đang phát huy hiệu quả lối chơi tập thể, trong khi Uruguay vẫn bộc lộ khoảng trống phòng ngự dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Argentina chứng minh sức mạnh không phụ thuộc cá nhân

Trước trận Argentina vs Uruguay vào tháng 11 này, đoàn quân của Scaloni thắng cả 3 trận trong tháng 10 và không nhận bất kỳ bàn thua nào. Tính rộng hơn, Argentina giành chiến thắng ở 4/5 lần ra sân gần nhất, đồng thời thắng 10/11 trận sân nhà vừa qua. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và pressing liên tục giúp Albiceleste duy trì thế trận chủ động.

Tuy nhiên, khoảng trống Messi để lại không dễ khỏa lấp bởi anh từng đảm nhận cả nhiệm vụ kiến tạo lẫn điều tiết nhịp độ. Những cầu thủ như Mac Allister, Enzo Fernandez và Julian Alvarez cần chia sẻ trách nhiệm sáng tạo thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao. Bầu không khí La Bombonera sẽ tiếp thêm động lực cho quá trình chuyển giao này.

Uruguay tấn công tốt nhưng phòng ngự thiếu chắc chắn

Uruguay ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, nổi bật là chiến thắng 6-1 trước Ấn Độ hồi tháng 10. Dẫu vậy, hàng thủ của HLV Diego Forlán cũng để lọt lưới 8 lần trong cùng giai đoạn. Sự thiếu cân bằng khiến đội bóng áo xanh thường gặp khó khi đối diện những đối thủ kiểm soát bóng tốt.

Điểm mạnh của Uruguay nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh với Valverde, Bentancur và Darwin Nunez. Những pha tăng tốc từ tuyến giữa có thể giúp đội khách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Argentina. Tuy nhiên, việc duy trì cự ly đội hình trong suốt 90 phút vẫn là thử thách đáng kể.

Phân tích thông số đối đầu Argentina vs Uruguay

Argentina vs Uruguay là một trong những cặp đấu lâu đời nhất Nam Mỹ với tổng cộng 194 lần chạm trán. Argentina giành 91 chiến thắng, Uruguay thắng 58 trận và đôi bên hòa nhau 45 lần. Riêng 10 cuộc đối đầu gần nhất, Albiceleste tiếp tục nhỉnh hơn với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Ưu thế của đội chủ nhà càng rõ khi họ thắng 4/5 lần gặp Uruguay gần đây, bao gồm chiến thắng 1-0 tại vòng loại World Cup tháng 3/2025.

Hướng dẫn soi kèo cụ thể trận giao hữu Argentina vs Uruguay

Sự ổn định của Argentina và những hạn chế nơi hàng thủ Uruguay tạo nên khác biệt đáng chú ý. Bảng tỷ lệ được cung cấp cũng nghiêng về đội chủ nhà, dù tính chất giao hữu có thể khiến hai HLV thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự.

Kèo châu Á: Argentina chấp 0.75 bàn

Argentina được xếp cửa trên với mức chấp 0.5/1 bàn, tương đương -0.75, cùng tỷ lệ ăn 0.77, cửa Uruguay có mức 1.02. Đội chủ nhà thắng 10/11 trận gần nhất tại La Bombonera và các sân nhà khác, đồng thời đánh bại Uruguay trong 4/5 lần gặp gần đây. Những thống kê này tạo cơ sở cho việc lựa chọn ở Albiceleste kèo châu Á trong trận Argentina vs Uruguay.

Với mức chấp -0.75, Argentina thắng cách biệt 1 bàn sẽ thắng nửa tiền, còn thắng từ 2 bàn trở lên mới thắng đủ. Uruguay đã nhận 8 bàn thua trong 5 trận gần nhất nên khó bảo đảm sự chắc chắn trước sức ép liên tục. Phương án Argentina -0.75 đáng cân nhắc nếu đội chủ nhà duy trì hiệu quả tấn công.

Kèo châu Âu: Cửa chủ nhà rất sáng

Tỷ lệ kèo châu Âu trận Argentina vs Uruguay được niêm yết ở mức 1.65 cho Argentina thắng, 5.50 cho Uruguay thắng và 3.50 cho kết quả hòa. Sự chênh lệch này phản ánh ưu thế về phong độ và thành tích đối đầu của Albiceleste. Đặc biệt, đội bóng của Scaloni đã thắng 9/12 lần gần nhất tiếp đón Uruguay.

Đội khách vẫn có thể tạo bất ngờ nhờ khả năng phản công của Nunez và Valverde. Tuy nhiên, Argentina sở hữu tuyến giữa có khả năng kiểm soát nhịp độ tốt và hàng thủ đang giữ sạch lưới liên tiếp. Lựa chọn chủ nhà giành chiến thắng là hướng nhận định được ưu tiên.

Kèo tài xỉu: Xỉu 2.25

Ở trận Argentina vs Uruguay, mức tổng bàn thắng được đưa ra là 2/2.5, tương đương 2.25 bàn, với tỷ lệ tài 0.77 và xỉu 1.02. Thống kê cho thấy 7/9 cuộc đối đầu gần nhất chỉ xuất hiện tối đa 2 bàn. Ngoài ra, 12/15 chuyến làm khách vừa qua của Uruguay cũng kết thúc với số bàn thắng tương tự.

Argentina đang giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp và không nhận bàn thua ở 5/6 trận sân nhà gần nhất. Với cửa xỉu 2,25, trận đấu có đúng 2 bàn sẽ thắng nửa tiền, còn tối đa 1 bàn sẽ thắng đủ. Kịch bản Albiceleste thắng 2-0 phù hợp với xu hướng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Dự đoán đội hình xuất phát hai đội Argentina vs Uruguay

HLV Scaloni không có Juan Foyth, Tomás Palacios, Nicolás González, Cristian Romero và Lautaro Martínez vì chấn thương. Sơ đồ 4-2-3-1 có thể được sử dụng nhằm phát huy khả năng kiểm soát của Mac Allister và Palacios. Julian Alvarez dự kiến lĩnh xướng hàng công với sự hỗ trợ từ Enzo Fernandez, Nico Paz và Barco.

Uruguay cũng thiếu Brian Rodríguez, Sergio Rochet và Manuel Ugarte, khiến HLV Forlán phải điều chỉnh một số vị trí. Tuyến giữa với Valverde, Bentancur và Torreira vẫn là điểm tựa quan trọng trong hệ thống 4-3-3. Dưới đây là những phương án nhân sự được dự đoán cho hai đội:

Dự đoán đội hình Argentina: Rulli; Montiel, Lisandro, Balerdi, Medina; Mac Allister, Palacios; Enzo, Paz, Barco; Alvarez.

Dự đoán đội hình Uruguay: Mele; Varela, Gimenez, Araujo, Piquerez; Valverde, Bentancur, Torreira; Aguirre, Nunez, Pellistri.

Kết luận

La Bombonera đang chờ đợi lời khẳng định rằng sức mạnh Albiceleste không biến mất cùng sự ra đi của Messi. Trước một Uruguay thường xuyên để lộ khoảng trống phòng ngự, trận Argentina vs Uruguay có thể trở thành màn trình diễn của khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tập thể. Nếu duy trì sự chắc chắn như những trận gần đây, thầy trò Scaloni đủ sức mở đầu kỷ nguyên mới bằng một chiến thắng giữ sạch lưới.