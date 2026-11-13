U17 Việt Nam Bất Ngờ Đón Tin Vui Trước Thềm World Cup 2026

U17 Việt Nam nhận được thông tin thuận lợi khi FIFA xác nhận CH Dominica sẽ thay thế Mỹ tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Quyết định này giúp giải đấu duy trì đầy đủ 48 đội, đồng thời bảo đảm cách tính thành tích giữa các bảng không bị xáo trộn. Vì vậy theo 8xbet, thầy trò HLV Cristiano Roland vì thế có thể tập trung chuẩn bị cho hành trình chinh phục tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

U17 Việt Nam hưởng lợi từ quyết định mới của FIFA

Ngày 12/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới chính thức công bố việc trao suất tham dự World Cup cho đội tuyển U17 CH Dominica. Quyết định được đưa ra sau quá trình trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Đại diện Caribe sẽ thế chỗ U17 Mỹ tại bảng J, nơi còn có Montenegro, Chile và Algeria.

Đây là diễn biến tích cực đối với U17 Việt Nam bởi sự xuất hiện của CH Dominica giúp giải đấu giữ nguyên số lượng đội tuyển theo kế hoạch. Trước đó, việc Mỹ bất ngờ rút lui khiến bảng J có nguy cơ chỉ còn ba đội, kéo theo những câu hỏi về cách so sánh thành tích giữa các bảng. Khi cấu trúc thi đấu được bảo toàn, cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp của những đội đứng thứ ba cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nguyên nhân FIFA lựa chọn CH Dominica thay thế Mỹ

Sự thay đổi nhân sự tại bảng J xuất phát từ quyết định rút lui của U17 Mỹ và kết quả vòng loại khu vực CONCACAF.

U17 Mỹ bất ngờ rút lui trước ngày khai mạc

Liên đoàn Bóng đá Mỹ quyết định không đưa đội tuyển U17 tham dự World Cup 2026 vì những lo ngại liên quan đến tình hình an ninh tại Qatar. Thông báo xuất hiện khi giải đấu chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ khởi tranh. Điều đáng chú ý là đội bóng này đã hoàn tất nhiều bước chuẩn bị quan trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

U17 Mỹ trước đó vẫn tổ chức tập luyện trong nước và công bố danh sách cầu thủ tham dự giải. Việc rút lui ở thời điểm sát ngày thi đấu khiến ban tổ chức phải nhanh chóng tìm phương án thay thế. Nếu không bổ sung được đội tuyển mới, sự thiếu hụt tại bảng J có thể ảnh hưởng đến cách vận hành toàn bộ vòng bảng.

Thành tích vòng loại giúp CH Dominica được trao cơ hội

FIFA lựa chọn CH Dominica dựa trên kết quả thi đấu tại vòng loại khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Đội bóng này kết thúc bảng E ở vị trí thứ hai và sở hữu thứ hạng cao nhất trong nhóm chưa giành quyền tham dự trực tiếp. Đây là cơ sở chuyên môn quan trọng để FIFA đưa ra quyết định thay thế.

Đáng chú ý, CH Dominica và Mỹ cùng giành được 7 điểm tại vòng loại, trong đó hai đội đã đối đầu nhau và kết thúc với tỷ số hoà. Những thông số ấy cho thấy đại diện Caribe không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Việc được trao suất tham dự cũng đánh dấu lần đầu tiên bóng đá CH Dominica góp mặt tại một kỳ U17 World Cup.

Bảng J trở lại với đầy đủ bốn đại diện

Sau khi có đội thay thế, bảng J sẽ gồm CH Dominica, Montenegro, Chile và Algeria. Sự hiện diện của bốn đội giúp bảng đấu vận hành theo cùng cấu trúc với 11 bảng còn lại. Điều này đặc biệt quan trọng khi giải đấu sử dụng thành tích của những đội xếp thứ ba để xác định các suất đi tiếp.

Với U17 Việt Nam, diễn biến tại bảng J mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi những cuộc đối đầu trực tiếp. Dù không nằm cùng bảng với đại diện Caribe, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn chịu ảnh hưởng từ cách xếp hạng các đội đứng thứ ba. Một bảng đấu thiếu đội có thể khiến việc đối chiếu điểm số và các chỉ số phụ trở nên phức tạp.

Cơ hội đi tiếp và lịch thi đấu của U17 Việt Nam

U17 World Cup 2026 có tổng cộng 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đứng đầu từng bảng cùng 8 đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Thể thức này mở ra cơ hội cho U17 Việt Nam ngay cả khi thầy trò Cristiano Roland không kết thúc vòng bảng trong hai vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn cần tích lũy điểm số và duy trì hiệu số bàn thắng bại thuận lợi trước những đối thủ đáng gờm. Việc giữ nguyên cấu trúc giải đấu giúp ban huấn luyện chủ động xây dựng kế hoạch mà không phải lo lắng về những điều chỉnh bất ngờ trong cách tính thành tích. Đây là lợi thế về mặt chuẩn bị, nhưng không thể thay thế kết quả thực tế trên sân.

Tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bỉ, New Zealand và Mali trong ba lượt trận diễn ra từ ngày 20 đến 26/11. Lịch thi đấu cụ thể của các cầu thủ cờ đỏ sao vàng như sau:

20h00 ngày 20/11/2026: Việt Nam gặp Bỉ.

22h30 ngày 23/11/2026: Việt Nam gặp New Zealand.

20h00 ngày 26/11/2026: Việt Nam gặp Mali.

Ba cuộc đối đầu mang đến những thử thách quan trọng, đòi hỏi đội bóng áo đỏ phải duy trì sự tập trung và phân phối thể lực hợp lý. Một kết quả thuận lợi trong trận mở màn có thể tạo cú hích tinh thần, nhưng cơ hội đi tiếp nhiều khả năng vẫn cần được quyết định qua cả ba lượt đấu. U17 Việt Nam phải đặc biệt chú ý đến khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế bàn thua, bởi các chỉ số phụ có thể trở thành yếu tố phân định thứ hạng.

Kết luận

U17 Việt Nam có thêm cơ sở để tự tin chuẩn bị cho World Cup 2026 sau khi FIFA xác nhận CH Dominica thay thế Mỹ và duy trì đầy đủ 48 đội tham dự. Việc giữ nguyên thể thức giúp cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba diễn ra theo kế hoạch ban đầu, qua đó tránh những thay đổi bất lợi ngoài dự kiến. Tuy nhiên, tấm vé vào vòng loại trực tiếp vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn của thầy trò Cristiano Roland trước Bỉ, New Zealand và Mali.